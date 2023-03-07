استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحة الفلسطينية: "استشهد شاب يدعى محمد وائل غزاوي، 26 عاما، إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في منطقة الصدر، داخل مخيم جنين".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن إصابة خمسة فلسطينيين، أحدهم إصابته خطيرة في الصدر، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي.

في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن تنفذ عملية في مخيم جنين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.