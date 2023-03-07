الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحة الفلسطينية: "استشهد شاب يدعى محمد وائل غزاوي، 26 عاما، إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في منطقة الصدر، داخل مخيم جنين".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن إصابة خمسة فلسطينيين، أحدهم إصابته خطيرة في الصدر، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي.

في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن تنفذ عملية في مخيم جنين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جنين فلسطين الجيش الإسرائيلي رصاص الاحتلال مستشفى جنين الضفة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن ومديرى المشروعات خطط الرصف الجارية

الأرصاد تكشف لـ«الدستور» موعد ارتفاع درجات الحرارة

«رغم الطقس الحار».. أهالى النوبة ينتظرون جثامين 5 غرقى على ضفاف النيل

رئيس الوزراء يتابع موقف توصيل المرافق لمشروع تطوير عواصم المحافظات

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

زاهى حواس يوقع كتاب «الأهرامات أسرار وسحر» بالسفارة الإيطالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلي في جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين

الجيش الإسرائيلى يقتحم جنين.. وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ3