يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة الصحة والسكان بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة .

استعلام عن نتيجة الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة الصحة والسكان بالرقم القومي فقط من هنــــا http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

نوضح من خلال التقرير نتيجة الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة ومعنى كل نتيجة وحالة الطلب التي تظهر عقب ادخال الرقم القومي وظهور النتيجة

بيانات أساسية: يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي

غير مستوفي الأوراق: يجب تجهيز الأبحاث والإشاعات التي طلبتها منك اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي

تم الكشف: تم الكشف الطبى وجاري مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل

إعادة عرض: يجب الذهاب إلى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

مرتجع إلى اللجنة: يجب الذهاب إلى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

تم تحوبل الطلب للتضامن: تم إرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الإجراءات.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج أنه تم تحديد 4 ألوان لـ بطاقة الخدمات المتكاملة لتوضيح نوع الإعاقة كما يلي:

اللون الأزرق العادى المعتاد للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة.

اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة.

اللون الأورجوانى للإعاقات البسيطة

حالات معفاة من الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

وفقا لما اعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديم الآتى:

أ- إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته

ب- تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية: الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، كف البصر، فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة،ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) ، اضطراب طيف التوحد.