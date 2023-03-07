الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن ومديرى المشروعات خطط الرصف الجارية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها داخل مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية، المالية والتخطيط.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية، نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية داخل كافة المدن، إلى جانب مناقشة نسب إنجاز الأعمال في مشروعات المحاور والطرق الرئيسية التي تنفذها المحافظة، كما بحث المحافظ سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المحددة، موجهاً بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 حتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم.

وتفقد المحافظ في قرية كفر كلا الباب، محطة رفع الصرف الصحي والتي تعمل بطاقة 400 لتر/ ثانية وتخدم قرى كفر كلا الباب وتوابعها إلى جانب تفقد محطة المعالجة الصرف الصحي بالسنطة والتي تعمل بطاقة تصميمية 20000 م3 / يوم وتخدم مدينة السنطة وبعض القرى المجاورة (مسهلة، المنشأة الكبرى، كفر كلا الباب، الباذنجنيه، الكرما، الرجابية والمنشأة الجديدة). 
وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد قرية الجعفرية، حيث تفقد مدرسة الوحدة بالقرية كما تفقد مركز الشباب والوحدة الصحية، موجهاً مدير مديرية الصحة بميكنة كافة بيانات الحالات المترددة على وحدات تنظيم الأسرة لسهولة متابعتها وذلك بكافة مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، واختتمت الجولة في القرية بتفقد محطة مياه الشرب بالقرية والتي تعمل طاقة 2400 م3 / يومياً وتخدم قريتي الجعفرية وتطاي وتوابعهما.


واختتمت الجولة في قرية شبراقاص، حيث تفقد رحمي مكتب التموين واستمع إلى المواطنين عن مدى رضاهم للخدمات التي يقدمها المركز التي  يصل عددها إلى 14 خدمة تقدم بشكل مميكن لأهالي القرية والقرى المجاورة، كما تفقد مركز شباب القرية والوحدة الصحية إلى جانب تفقد محطة رفع الصرف الصحي ٦ ومحطة مياه المرشحة والتي تعمل بطاقة 1000 لتر/ ثانية  لخدمة 60% من مركز ومدينة السنطة.

المحاور والطرق الرئيسية المحددة الطرق الرئيسية الموقف التنفيذى إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء توجيهات القيادة السياسية تنفيذ مشروعات

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