بعد تغريمه 15 ألفًا.. تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب ممدوح عباس

أجلت محكمة جنح العجوزة، محاكمة اتهام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق في القضيتين رقم ١٧٧٦ لسنة ٢٠٢٣ والقضية رقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ لجلسة ١٢ مارس.

وقضت محكمة جنح العجوزة المنعقدة في محكمة شمال الجيزة بتغريم مرتضي منصور، لاتهامه بسب ممدوح عباس في برنامج زملكاوي المذاع علي قناة الزمالك، بسداد دفع ١٥ ألف جنيه غرامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليم سليم رئيس المحكمة، وعصام الجاحر وكيل النيابة، ومحمد عبدالحكيم أمين سري، في الدعوي رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣.