الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لندن تؤكد أن مشروع قانونها الجديد بشأن المهاجرين يتماشى مع القانون الدولي

بريطانيا
بريطانيا

أكدت الحكومة البريطانية الثلاثاء، أن مشروع قانونها الذي يمنع المهاجرين القادمين بصورة غير قانونية من طلب اللجوء يتماشى مع القانون الدولي، على الرغم من انتقادات منظمات عديدة لمساعدة اللاجئين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية «سويلا بريفرمان» عارضةً النص على البرلمان: "أنا واثقة من أن المشروع يتوافق مع التزاماتنا الدولية"، ولكنها أوضحت أنها غير قادرة على التأكيد بشكل "قاطع" ما إذا كان يتماشى مع قانون حقوق الإنسان البريطاني، لافتةً إلى بدء مناقشات مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

الحكومة البريطانية المهاجرين القانون الدولي طلب اللجوء الداخلية البريطانية

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وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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