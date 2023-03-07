الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قبل الاحتفال بعيده.. شاهد مقتنيات البابا كيرلس بكاتدرائية الأزبكية

مقتنيات البابا كيرلس
مقتنيات البابا كيرلس السادس

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسبوع النهضة الروحية، المخصص لتمجيد ذكرى البابا كيرلس السادس، البطريرك رقم 116 للكرازة المرقسية، فى الفترة بين 10 مايو 1959 و9 مارس 1971، الذى اشتهر بلقب رجل الصلاة، وأطلق على عهده عصر المعجزات.

◄أسبوع للنهضة

يتضمن أسبوع النهضة الروحية، الذى بدأ السبت الماضي، حتى الخميس 9 مارس، عدة مراسم لتمجيد البابا الراحل، من بينها تراتيل خاصة، كلمات روحية، وكورال للإنشاد.

إذ أعلنت الكنيسة المرقسية بالأزبكية، فتح غرفة البابا كيرلس السادس للزيارة وأخذ البركة خلال فترة النهضة من صباح اليوم السبت وحتى الخميس 9 مارس من 10 صباحا حتى 10 مساء.

وتضم الغرفة مقتنيات البابا كيرلس السادس من ملابسه، فضلًا عن الكتاب المقدس الخاص به وصليبه والعصاه.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس 9 مارس 2023، بتذكار رحيل البابا كيرلس السادس بابا الـ116 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ52، والعيد العاشر للاعتراف به قديسَا من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

من هو البابا كيرلس؟

اسمه عازر، ولد ببلدة طوخ النصارى بدمنهور، الجمعة 2 أغسطس سنة 1902، والده هو يوسف عطا المحب للكنيسة وناسخ كتبها ومنقحها المتفاني في خدمة أمه الأرثوذكسية حريصًا على حِفظ تراثها.

◄اختياره للبابوية

كان ترتيبه بين المرشحين السادس، وكان على لجنة الترشيح حسب لائحة السبت 2 نوفمبر 1957 أن تقدم الخمسة رهبان المرشحين الأوائل للشعب. وفي اللحظة الأخيرة للتقدم بالخمسة الأوائل، أجمع الرأي على تنحي الخامس، وتقدم السادس ليصبح الخامس. ثم أجريت عملية الاختيار للشعب لثلاثة منهم فكان آخرهم ترتيبا في أصوات المنتخبين وبقى إجراء القرعة الهيكلية في الأحد 19 إبريل 1959 ولم يخطر ببال أحد أن يكون إنجيل القداس في ذلك اليوم يتنبأ عنه إذ يقول هكذا "يكون الآخرون أولين والأولون يصيرون آخرين" وكانت هذه هي نتيجة القرعة.

ودقت أجراس الكنائس وقتًا، إذ معلنه ان القمص مينا البرموسي المتوحد ليكون البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية المائة والسادس عشر من خلفاء مارمرقس الرسول.

329184076_903953327507581_2718789976218335387_n
329184076_903953327507581_2718789976218335387_n
329214323_1363301594518588_8736615577189222103_n
329214323_1363301594518588_8736615577189222103_n
329788754_109145055396019_6746965606261998511_n
329788754_109145055396019_6746965606261998511_n
329959263_1265398017724699_4112867452320388159_n
329959263_1265398017724699_4112867452320388159_n
329987015_587929480056033_2944212344808604373_n
329987015_587929480056033_2944212344808604373_n
334440018_1159367038089128_5667503512006324525_n
334440018_1159367038089128_5667503512006324525_n
334588781_2723509707791041_3271609357012827142_n
334588781_2723509707791041_3271609357012827142_n
334521972_922264898801083_4731404886267607932_n
334521972_922264898801083_4731404886267607932_n
330549609_225665283209201_805467109441162078_n
330549609_225665283209201_805467109441162078_n
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسبوع النهضة الروحية المخصص لتمجيد ذكرى البابا كيرلس البابا كيرلس السادس البابا كيرلس بلقب رجل الصلاة وأطلق على عهده عصر المعجزات فتح غرفته وأسبوع للنهضة الغرفة مقتنيات البابا كيرلس السادس ذكرى البابا كيرلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

الفريق أسامة ربيع ومحافظ بورسعيد يشهدان تدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة

شادى حسين يقود هجوم الأهلى أمام المقاولون العرب.. وكهربا بديلًا

اعترافات صادمة لـ«أنوش»: «بينت جسمى عشان أكسب»

جامعة المنصورة تشارك في إطلاق الملتقى التوظيفي الافتراضي الرابع بالجامعة الأمريكية

محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة أسوار العقارات المحيطة بالمواقف الجديدة

لوضع حلول للمشكلات المجتمعية.. جامعة أسيوط تختتم المؤتمر الطلابي «مصر تستطيع بطلابها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون فلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة

سوريا: عدوان إسرائيلى أخرج مطار حلب الدولى من الخدمة