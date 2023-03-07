قبل الاحتفال بعيده.. شاهد مقتنيات البابا كيرلس بكاتدرائية الأزبكية

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسبوع النهضة الروحية، المخصص لتمجيد ذكرى البابا كيرلس السادس، البطريرك رقم 116 للكرازة المرقسية، فى الفترة بين 10 مايو 1959 و9 مارس 1971، الذى اشتهر بلقب رجل الصلاة، وأطلق على عهده عصر المعجزات.

◄أسبوع للنهضة

يتضمن أسبوع النهضة الروحية، الذى بدأ السبت الماضي، حتى الخميس 9 مارس، عدة مراسم لتمجيد البابا الراحل، من بينها تراتيل خاصة، كلمات روحية، وكورال للإنشاد.

إذ أعلنت الكنيسة المرقسية بالأزبكية، فتح غرفة البابا كيرلس السادس للزيارة وأخذ البركة خلال فترة النهضة من صباح اليوم السبت وحتى الخميس 9 مارس من 10 صباحا حتى 10 مساء.

وتضم الغرفة مقتنيات البابا كيرلس السادس من ملابسه، فضلًا عن الكتاب المقدس الخاص به وصليبه والعصاه.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس 9 مارس 2023، بتذكار رحيل البابا كيرلس السادس بابا الـ116 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ52، والعيد العاشر للاعتراف به قديسَا من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

من هو البابا كيرلس؟

اسمه عازر، ولد ببلدة طوخ النصارى بدمنهور، الجمعة 2 أغسطس سنة 1902، والده هو يوسف عطا المحب للكنيسة وناسخ كتبها ومنقحها المتفاني في خدمة أمه الأرثوذكسية حريصًا على حِفظ تراثها.

◄اختياره للبابوية

كان ترتيبه بين المرشحين السادس، وكان على لجنة الترشيح حسب لائحة السبت 2 نوفمبر 1957 أن تقدم الخمسة رهبان المرشحين الأوائل للشعب. وفي اللحظة الأخيرة للتقدم بالخمسة الأوائل، أجمع الرأي على تنحي الخامس، وتقدم السادس ليصبح الخامس. ثم أجريت عملية الاختيار للشعب لثلاثة منهم فكان آخرهم ترتيبا في أصوات المنتخبين وبقى إجراء القرعة الهيكلية في الأحد 19 إبريل 1959 ولم يخطر ببال أحد أن يكون إنجيل القداس في ذلك اليوم يتنبأ عنه إذ يقول هكذا "يكون الآخرون أولين والأولون يصيرون آخرين" وكانت هذه هي نتيجة القرعة.

ودقت أجراس الكنائس وقتًا، إذ معلنه ان القمص مينا البرموسي المتوحد ليكون البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية المائة والسادس عشر من خلفاء مارمرقس الرسول.

329184076_903953327507581_2718789976218335387_n

329214323_1363301594518588_8736615577189222103_n

329788754_109145055396019_6746965606261998511_n

329959263_1265398017724699_4112867452320388159_n

329987015_587929480056033_2944212344808604373_n

334440018_1159367038089128_5667503512006324525_n

334588781_2723509707791041_3271609357012827142_n

334521972_922264898801083_4731404886267607932_n