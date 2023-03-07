الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق داخل مدرسة بالعمرانية

جريدة الدستور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب بمخلفات داخل مدرسة الجيزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى الرائد أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة الجيزة الكهربائية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخلفات داخل المدرسة وتم إخماده قبل الوصول دون إصابات.

فيما تقوم شركة النظافة برفع المخلفات بالتنسيق مع رجال الحي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

أحمد داش ينافس بـ«جعفر العمدة» فى موسم رمضان 2023

قتيلتان فى تشييع جنازة بنيران ثأر «العجايرة وآل شاهين» بقنا

«البحر الأحمر» تكرم الطلاب المتفوقين في دورات التعليم المزدوج

تراجع أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية

ندوة بـ«حقوق الفيوم» لنشر ثقافة العمل التطوعي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأرصاد تكشف لـ«الدستور» موعد ارتفاع درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

(مثلث التعاسة) الجزء الثاني (اليخت)

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون فلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة

سوريا: عدوان إسرائيلى أخرج مطار حلب الدولى من الخدمة

محكمة إسرائيلية تصدر قرارًا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم