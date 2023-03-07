إخماد حريق داخل مدرسة بالعمرانية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب بمخلفات داخل مدرسة الجيزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى الرائد أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة الجيزة الكهربائية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخلفات داخل المدرسة وتم إخماده قبل الوصول دون إصابات.

فيما تقوم شركة النظافة برفع المخلفات بالتنسيق مع رجال الحي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.