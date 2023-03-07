كيف يستعد مجلس النواب لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني تشريعيا؟

شهد مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، تحركات لمواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني، خاصة بعد حالات النصب الأخيرة عبر تطبيق «هوج بول» والتي نجحت وزارة الداخلية في القبض على أفرادها.

وتقدم العديد من أعضاء المجلس بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن ضرورة حماية المواطنين من وقائع النصب الإلكتروني، حيث تقدمت النائبة أميرة أبو شقة، ببيان عاجل بشأن ضرورة مواجهة عمليات النصب الإلكتروني، مؤكدة أننا بين فترة وأخرى نشاهد ظهور منصات إلكترونية وهمية، آخرها كان منصة تسمى "هوج بول"، التي قامت بالنصب على أكثر من 600 ألف مواطن والاستيلاء على أموالهم عن طريق التحايل، وإيهام عملائها بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، حيث استولت على أكثر من 6 مليارات جنيه منذ أغسطس الماضي وحتى الآن.

وأكدت النائبة أميرة أبوشقة، أن هذه الواقعة تثير عدة تساؤلات مهمة، حول دور وزارة الاتصالات الرقابي على التطبيقات الإلكترونية التي تتاح للمواطنين ومدى إمكانية اغلاق التطبيقات الوهمية والمشبوهة، كما أن التطبيق يعمل منذ أكثر من ستة أشهر، و قام بجمع أكثر من 6 مليارات جنيه، دون أي تحرك من أي جهة، فهل كان نشاط هذه الشركة مقننًا ومستوفٍ للتراخيص اللازمة؟.

كما تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن استيلاء منصة "هوج بول" على 6 مليارات جنيه من أموال المواطنين، مؤكدة أن الفترة الأخيرة انتشر العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني فى مجال الفضاء الإلكتروني، وذلك دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تشريع جديد لمواجهة النصب الإلكتروني

وعلى مستوى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أن اللجنة تدرس بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إعداد تشريع لمواجهة حالات النصب التى تتم عبر المنصات الإلكترونية.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التشريع الجديد سيتضمن عقوبات رادعة للحد من حالات النصب عبر التطبيقات الإلكترونية وكان أخرها قضية النصب الإلكتروني عبر تطبيق هوج بول.

وناشد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المواطنين بعدم التعامل مع منصات إلكترونية مجهولة دون التأكد من مشروعية عملها.