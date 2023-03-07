الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تشكيل عصابة تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالجيزة للمحاكمة

جريدة الدستور

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، باستخدام أسلوب الضغط على الكبوت لفتح السيارات للمحاكمة الجنائية العاجلة.

واعترف المتهمون بسرقة بطاريات السيارات بالجيزة في تحقيقات النيابة العامة باستخدام أسلوب الضغط على الكبوت لفتح السيارات وسرقتها.

فيما أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بسرقة بطاريات السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة بطاريات السيارات بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة (بطاريات السيارات) بأسلوب "الضغط على الكبوت" مُستخدمين سيارة ملك أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي - الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 15 واقعة بدائرتي قسمي شرطة "أول الشيخ زايد - أول أكتوبر بالجيزة" وتصرفهما في المسروقات لدى عميلهما (مالك محل بطاريات "سيء النية") تم ضبطه والمسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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