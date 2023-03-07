الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط كمية من مخدر الفودو بحوزة عاطل قبل ترويجها فى الجيزة

مخدر الفودو
مخدر الفودو

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كمية من مخدر الفودو بحوزة تاجر مواد مخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، واستعداده لترويجها بين عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة عن تورط عاطل في الإاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق لترويجها بين المتعاطين.

وتم رصد تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها لتحقيق مكاسب طائلة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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