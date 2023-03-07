الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مخزن بحوزته سلع مجهولة المصدر بالجيزة

ضبط
ضبط

ضبطت إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، مالك مخزن بحوزته سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى حجب سلع عن البيع، للتصرف بها في البيع بالسوق السوداء، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، إلى إدارة أحد الأشخاص مخزنا بدون ترخيص، وحيازته سلع مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط مالك المخزن، وضبط بحوزتع سلع غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تورطه في حجب سلع عن البيع، لتحقيق مكاسب طائلة من خلال بيعها بأسعار السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك المخزن، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

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