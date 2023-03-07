الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تعدى عليها 95 بلطجيا.. إخلاء 22 كابينة أسفل كازينو السرايا بالإسكندرية

كبائن كازينو السرايا
كبائن كازينو السرايا ستانلي

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإخلاء الكبائن الموجودة  أسفل كازينو السرايا في ستانلي من أي تعديات للخارجين عن القانون واسترداد حقوق الدولة التي تعدى عليها بعض المخالفين والخارجين عن القانون، وذلك حفاظا على المال العام.

وفي هذا الصدد شن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، حملة مكبرة تمكنت من إخلاء 22 كابينة أسفل كازينو السرايا بمنطقة ستانلي، بعد التعدي عليها من قبل 95 بلطجيا من الخارجين عن القانون، وذلك باستخدامها ووضع أغراضهم بها واستغلالها بشكل مخالف، وتم إزالة التعديات بالكامل والتحفظ على كافة الإشغالات. 

وأوضح محافظ الإسكندرية أن كبائن كازينو السرايا بستانلي، تعد جزءا رئيسيا من معالم الإسكندرية، وجزء من التراث الذي يجب الحفاظ عليه والعالق بالذاكرة والهوية المصرية، مشددًا على توقيع العقوبات اللازمة على المعتدين وعدم السماح بأي تهاون أو تعد مرة أخرى على أملاك الدولة.

وكان قد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

ونفذت عزة سعد رئيس حي وسط، أمس حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ، والتفتيش على المنشأت التجارية استهدفت شوارع المحور ، قنال السويس ابن الخطاب ،إسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليثى، ابو الفدا ، الجوهري ،صلاح الدين، المرغني، الخديوى، ابن الخطاب، محمد الفحام، الأمير عمر، مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس، محمد السيد عباسي المهدى، سوق شيديا، الأندلس، كليه الطب، السلطان حسين، صفية زغلول، سعد زغلول، الشهداء ، الميناء الشرقية، الإسكندر الأكبر، شامبليون ، طريق الجيش، سيزوستريس، وأمام مستشفى أحمد ماهر وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 7 منشآت وضبط عدد 450 حالة إشغال متنوع و150 حالة إشغال هالك.

ونفذ حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع جميلة بوحريد منطقه السيوف ، ملك حفني ومتفرعاته ، خالد بن الوليد ، طريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن غلق عدد 6 منشآت والتحفظ على 180 حالة إشغال متنوع.

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كبائن كازبنو السرايا 95 بلطجي إخلاء 22 كابينة الإسكندرية حملة مكبرة المخالفين والخارجين عن القانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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