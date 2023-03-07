ثوم وبطاطس.. طرق سهلة لتخزين الخضروات والفاكهة لرمضان

تحتار ست البيت في طريقة صحيحة لتخزين الخضروات خاصة ليصبح الأمر سهل عليها في إجراء العديد من الأطباق خلال نهار الشهر الكريم، ويعد التخزين من أسهل الطرق لتقليل هدر الطعام في المنزل، لذا نوضح خلال السطور التالية كيفية تخزين بعض الخضروات والفاكهة لفترة طويلة.

اشطف التوت بالخل

اختر التوت الطازج، وتخلص من أي فساد ، وأضفه إلى وعاء مليء بجزء من الخل إلى ثلاثة مقادير من الماء البارد ثم أضف التوت إلى مصفاة واشطفه بالماء صفيها ، ثم جففيها برفق قدر الإمكان على منشفة مطبخ نظيفة، تخزينها في وعاء واسع مبطن بمناشف ورقية جافة ، وترك الغطاء متصدعًا. سيحتفظون بها عادةً لمدة أسبوع أو أكثر.

طريقة تخزين البطاطس

تحتوي البطاطس على عدد قليل من متطلبات التخزين الأساسية: الهواء المنتشر ، ودرجات الحرارة الباردة ، والظلام . يتم بيعها عادة في أكياس شبكية ، وهي مثالية للسماح للهواء بالانتشار حول كل وعاء. وبينما تبرد البطاطس (مثل القبو) ، فإنها لا تحب الثلاجة. ستؤدي الرطوبة إلى تليين البطاطس وتنبت بسرعة أكبر.

يترك الكثير من الناس البطاطس في وعاء على المنضدة وهو أمر جيد لتدوير الهواء ومقبول لدرجة الحرارة ، لكنه لا يفي بالمعايير النهائية: الظلام سوف يتسبب ضوء الشمس في تحول البطاطس إلى اللون الأخضر ويمكن أن يثبت الكثير من اللون الأخضر أنه سام . لذا ضع البقع بعيدًا في مكان مظلم وبارد .

الجزر

في حين أن الجزر يدوم لفترة أطول من معظم المنتجات الطازجة، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يصبح مجعدًا ومطاطيًا قبل أن تعرفه، لتحقيق أقصى استفادة منها ، قم بقص الأجزاء العلوية ووضعها في حقيبة بسحاب، قم بتخزين الكيس في درج الخضروات ، واغسل الجزر الفردي حسب حاجتك، سيستمرون أسبوعين على الأقل بهذه الطريقة.

التفاح

ضع التفاح في كيس بلاستيكي واحفظه في الثلاجة لمدة أسبوعين أو أكثر، احترس من التفاح الفاسد، لأنه (كما سمعت) يمكن للمرء أن يفسد المجموعة بأكملها، احتفظ بها منفصلة عن الخضار الورقية والجزر لأن التفاح سوف يتسبب في إفساد هذه الخضار بشكل أسرع.

الذرة

تشتهر الذرة الطازجة بإفسادها بسرعة ، وأفضل رهان لك هو استخدامها في أسرع وقت ممكن. لكن هناك بعض التكتيكات لإطالة عمرها. أولاً ، لا تقشرها. اترك الأذنين معزولين بقشرهما ولفهما بمنشفة مطبخ رطبة . قم بتخزين الحزمة في كيس بلاستيكي في درج الثلاجة لمدة تصل إلى أربعة أيام.

الثوم

الرؤوس الكاملة من الثوم المحفوظة في مكان بارد ، تبقى لمدة شهر أو أكثر، يمكنك تحميص رؤوس الثوم في الفرن وتخزينها في برطمان في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.