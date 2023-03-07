الداخلية: القبض على عصابة ارتكبت 6 جرائم سطو في بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، بتهمة سرقة محتويات إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة بدر باستخدام أجنة حديدية، تمّ ضبطها بحوزتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب كسر الباب، وأقرّوا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأضافوا بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلتهم سيئة النية (تاجرة خردة - مقيمة بدائرة القسم)، وتمّ ضبطها وبحوزتها المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتها أقرّت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بسبب ارتكاب واقعة سرقة (3 أجهزة كمبيوتر – طابعة – شاشة – مبلغ مالي) من داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر النافذة، وتمّ بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء الملبغة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.