الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: القبض على عصابة ارتكبت 6 جرائم سطو في بدر

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، بتهمة سرقة محتويات إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة بدر باستخدام أجنة حديدية، تمّ ضبطها بحوزتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب كسر الباب، وأقرّوا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأضافوا بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلتهم سيئة النية (تاجرة خردة - مقيمة بدائرة القسم)، وتمّ ضبطها وبحوزتها المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتها أقرّت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بسبب ارتكاب واقعة سرقة (3 أجهزة كمبيوتر – طابعة – شاشة – مبلغ مالي) من داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر النافذة، وتمّ بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء الملبغة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

تجديد حبس متهمى منصة «هوج بول» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

غيبوبة سكر.. وفاة طبيب بمستشفى السنطة أثناء أداء مهام عمله

كيف انتصر «النبراوي» على «الديب» في الجمعية العمومية للمهندسين؟.. القصة كاملة

شهادة محافظ «الفيدرالي الأمريكي» أمام الكونجرس ترسم ملامح أسعار الذهب

ترميم 20 شارع بنطاق 3 أحياء بالإسكندرية خلال أسبوع

ضبط 3400 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: عدوان إسرائيلى أخرج مطار حلب الدولى من الخدمة

محكمة إسرائيلية تصدر قرارًا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى لوقف اقتحامات قوات الاحتلال للحرم