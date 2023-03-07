الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ترميم 20 شارع بنطاق 3 أحياء بالإسكندرية خلال أسبوع

ترميم الحفر والمطبات
ترميم الحفر والمطبات في 20 شارع بنطاق 3 أحياء بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه يتابع بنفسه وبشكل مستمر مع مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، استمرار أعمال ترميم الحفر والمطبات بالشوارع بنطاق جميع الأحياء استجابة  لمطالب أهالي الإسكندرية.

وكلف الشريف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق برفع تقرير أسبوعي بما يتم في هذا الشأن، وخاصة بالمناطق التى كثرت منها شكاوي المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن مديرية الطرق والنقل قامت خلال الأسبوع الماضي بترميم الحفر والمطبات في 20 شارع بنطاق 3 أحياء هي (شرق- والجمرك- عامرية أول)، لافتًا إلى أنه شدد على مديرية الطرق والنقل بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين ومتابعة استمرار أعمال إعادة الشيء لأصله التي تتم في جميع الأحياء.  

وأشارت المهندسة أمل محمود، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم ترميم 10 شوارع بنطاق حي شرق وهى (شارع 14  مايو سموحة أمام جرين بلازا - وشارع فيكتور عمانويل أمام نادي سموحة-  شارع أبو قير أمام البنك العربي الافريقي-  طريق الحريه جناكليس أمام مزلقان جناكليس - وشارع الفتح جناكليس- وطريق الكورنيش على كوبري ستانلي - تقاطع عمر المختار مع  طريق الحرية زيزينيا- وشارع البرت الأول سموحة - وشارع محمود شكرى سموحة- ودوران الإبراهيمية).

وأضافت «محمود» أنه في نطاق حي الجمرك تم ترميم الحفر في 6 شوارع هي (شارع عبد المنعم - وشارع النصر أمام البنزينة- وشارع النصر أمام باب -10 - ووكالة الليمون- وشارع صفر- وشارع الحجاري ، مشيرة إلى أنه بنطاق حي عامرية أول تم ترميم الحفر في 4 شوارع هي (شارع الشرقاوى - وشارع اسماء بنت أبى بكر – وشارع القسم - وشارع الزعيم مع شارع مسجد النور).

ترميم الحفر والمطبات الإسكندرية استجابة لمطالب المواطنين 20 شارع 3 أحياء بالإسكندرية

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وائل لطفي

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