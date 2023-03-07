جامعتي أسيوط والوادي الجديد يطلقان ورش عمل بمجال البحث العلمي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن انعقاد ورشة عمل مشتركة بين جامعتي أسيوط والوادي الجديد في مجال البحث العلمي والتعريف بأخلاقياته وقواعد نزاهته، وذلك في إطار التعاون العلمي والعمل المشترك وحرص جامعة أسيوط على توفير كافة سبل الدعم لجامعات الصعيد والوجه القبلى فى مختلف المجالات.

وفي بداية الورشة أعرب الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف على كلية الطب عن شكره للدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط على التعاون فى الورشة.

وأشاد بجهد جامعة أسيوط من أجل تبني معايير نزاهة البحث العلمي والسبق بإنشاء اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي ونقل الخبرات الموجودة إلى جامعة الوادي الجديد، مشيدًا كذلك باهتمام الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ودعمه من أجل تنفيذ الورشة، وذلك فى إطار حرص جامعة الوادي الجديد على اعتماد سياسة نزاهة البحث العلمي كمنهح اساسي في إجراء البحوث داخل أروقة الجامعة.

وصرّح الدكتور محمود عبدالعليم أستاذ التوليد و أمراض النساء بكلية الطب ومقرر اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة اسيوط أن الورشة تم تقديمها عبر الفيديو كونفرس بعنوان (أخلاقيات البحث العلمى في جامعة الوادي الجديد)، معربًا عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الموسع و تقدم بالشكر لقيادات الجامعتين على تبني سياسات التوعيه بأهمية نزاهة البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع و تحقيق رؤية الدولة المصرية.

وكشف الدكتور محمود عبدالعليم أن الورشة أسفرت عن عدد من التوصيات تضمنت التأكيد على أن لجان أخلاقيات البحث العلمى بالكليات تعمل باستقلالية فيما يخص الموافقات الأخلاقية على إجراء البحوث العلمية ولكن يجب أن تكون العلاقة بينها و بين إدارة الجامعة متناغمة ومتناسقة وتصب في مصلحة نزاهة البحث العلمي، مع ضرورة أن يتم مراجعة البحث العلمي من جوانبه الأخلاقية من حيث مدى تحقق المنفعة و تجنب الضرر على المبحوثين مع التأكيد على احترام حرية الرأي و خصوصية المبحوثين و سرية البيانات، وإعطاء للمبحوث الحق في معرفة كل تفاصيل البحث قبل الاشتراك فيه، مع الإشارة أن البحوث العلمية الخاصة بالعلوم الإنسانية لها معايير أخلاقية يجب الالتزام بها، وتقييم البحوث و إعطاء الموافقة الأخلاقية يجب قبل البدء في إجراء الدراسة او البحث، والتأكيد على أن لا يتم إعطاء موافقات أخلاقية على إجراء البحوث بعد إجراءها.

جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور الدكتورة رباب الزغبي مقرر اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعه الوادي الجديد والدكتورة سامية مكرم أمين و لفيف من السادة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم بجامعة الوادي الجديد كما تضمنت الورشة مناقشة مفتوحة بين المنصة الكريمة والحضور للإجابة على استفساراتهم.

جانب من ورشة العمل

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