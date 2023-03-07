الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمى منصة «هوج بول» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

هوج بول
هوج بول

قررت محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تجديد حبس 29 متهمًا، بينهم 13 أجنبيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«منصة هوج بول»؛ لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المُشار إليه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في تطبيق "هوج بول"، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق التحايل، وإيهام عملائهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، ولكن حدث ما لا يخطُر على البال، حيث اتضح فيما بعد بأنها شركة وهمية تتكون من مجموعة من الأشخاص، متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني، وشمل القرار منعهم من التصرف في أموالهم السائلة، والمنقولة والعقارية.

وأوضحت جهات التحقيق أنها أرسلت إخطارًا إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على الأموال للمتهمين في منصة «هوج بو»ل، ومنع التصرف في أموالهم، سواء كانت أموالًا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوك، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.

وكشفت النيابة العامة، في بيانها، بشأن واقعة «هوج بول»، عن أن تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المُجراة بالاستعانة بالبرامج والتقنيات الفنيةِ الحديثة، توصلت إلى تكوين مجموعة من الأشخاص، أجانب ومصريين، تنظيمًا للاحتيال الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية، من خلال إدارة واستخدام التطبيق المشار إليه للاستيلاء على أموال المواطنين، واتخاذهم من أحد العقارات مقرًّا لمزاولة نشاطهِم الإجرامي واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ.

محكمة القاهرة الجديدة التجمع الخامس تجديد حبس منصة هوج بول النصب والاحتيال المواطنين أرباح يومية

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وائل لطفي

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تجديد حبس متهمى منصة «هوج بول» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

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