الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب فى عين شمس.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة

مخدرات
مخدرات

عثر رجال مباحث القاهرة على جثة شاب بأحد الشقق السكنية فى منطقة عين شمس.

وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدرات أدت لهبوط الدورة الدموية، ما تسبب فى وفاته، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد الشقق السكنية في عين شمس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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