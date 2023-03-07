الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين حاولا ترويج كيلو حشيش وهيروين فى القناطر الخيرية

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، سبق اتهامه بقضية، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية. 

وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين والبودر"، ومبلغ مالي وهواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطلين لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط كلا من "غ.س.ع"، 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه بقضية سرقة وسائل نقل، مقيم الوراق بمحافظة الجيزة، و"أم ع"، 39 سنة، عاطل، مقيم الشرابية القاهرة، وبحوزتهما “ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين والبودر، ومبلغ مالي وهواتف محمولة”

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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