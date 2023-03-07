الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

معركة «لي الذراع» ضد مشروع قانون التقاعد.. هل ستشهد شوارع فرنسا مليونية اليوم؟

فرنسا
فرنسا

تستعد الشوارع الفرنسية إلى مظاهرات حاشدة قد تصل إلى مشاركة أكثر من مليون شخص، اعتراضا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

ويواجه مشروع إصلاحي في مقدمته بند رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، اعتراضاً من جبهة نقابية موحدة، الذين أعلنوا أن «إضرابات 7 مارس» ستكون غير مسبوقة طوال مسار الاحتجاجات الجاري.

الإضرابات قد تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري

ومن جانبه، قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن فرنسا ستشهد على مدار اليوم تظاهرات حاشدة، دعت لها النقابات العمالية المختلفة، ما قد يتسبب في شلل بمفاصل القطاعات الأساسية بالدولة، خلال الساعات القليلة المقبلة، مضيفاً أن هذه الإضرابات قد تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

توقعات بمشاركة أكثر من 1.1 مليون فرنسي في التظاهرات 

وعن القطاعات التي ستنضم للمظاهرات، كشف مراسل القناة، أن هذه القطاعات ستشمل قطاعات الدولة المهمة، مثل التعليم والنقل والطاقة وغيرها، الأمر الذي من شأنه التسبب في خسائر اقتصادية ضخمة بفرنسا، تصل إلى مليار يورو يوميا، متوقعا أن تشهد التظاهرات مشاركة أكثر من 1.1 مليون فرنسي على مدار اليوم.

محاولة الحكومة لاحتواء الموقف

وعن جهود الحكومة لاحتواء الموقف، قال مراسل القاهرة الإخبارية، قامت بمجموعة من الإجراءات السريعة التي تهدف لمواجهة مستويات التضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة، مؤكدا أن برونو لومير، وزير الاقتصاد، حرص على توجيه التحية إلى بعض المتاجر التي ضاعفت عروضها وتخفيضاتها، من أجل تجاوز هذه الأزمة.

 

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الجشع سيدمر العالم

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