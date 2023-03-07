مرطب ومنظف قوي.. الروزماري لشعر صحي

الروزماري أحد الأعشاب العطرية ذات الاستخدامات المتعددة في الطعام، ولكن لها العديد من الاستخدامات الأخرى في العناية بالشعر بجميع أنواعه، فهو يرطب شعرك الجاف، ويعمل كمنظف قوي للشعر الدهني، ويساعد في إطالة جميع أنواع الشعر.

وخلال السطور التالية يمكن أن ندرك كيف يمكن استخدام إكليل الجبل أو الروزماري للشعر.

1- زيت الروزماري

الطريقة الأكثر تفضيلاً والأكثر طلبًا لاستخدام الروزماري هي في شكل زيوت، بفضل رائحته اللطيفة وفوائده الوفيرة ، يعتبر إكليل الجبل بلا شك أحد أفضل الزيوت الأساسية التي يمكنك الحصول عليها، غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، من المفترض أن يساعد هذا في تحفيز نمو الشعر وتثبيط تساقط الشعر الذي لا يمكن السيطرة عليه إلى حد كبير.

2- إضافة الروزماري للشامبو

تساعد إضافة زيت الروزماري إلى الشامبو على تعزيز قدرته على التنقية، ما عليك سوى إضافة حوالي 5-8 قطرات من زيت الروزماري إلى الشامبو الخاص بك وتدليكه جيدًا لمدة 3 دقائق تقريبًا في فروة رأسك، نظرًا لأنه لا يحتوي على الكثير من الدهون مثل الزيوت الأخرى فإن إضافته إلى الشامبو لا يجعل شعرك يبدو مسطحًا يمكن أيضًا استخدام هذا بشكل متكرر لأنه لا يستنفد الحاجز الطبيعي على سطح فروة الرأس.

3. الجمع بين الروزماري والزيوت الأخرى

"لكل منا تفضيلاته عندما يتعلق الأمر بالزيوت التي نختارها لتدليك فروة رأسنا، من الزيوت ذات المستويات الأعلى قليلاً من اللزوجة مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند الغني بالدهون إلى الزيوت الأساسية الأخف مثل زيت اللافندر أو زيت اللوز، لكل منها قائمة من الفوائد التي يمكن أن يكتسبها الشعر.

ومع ذلك ، فإن غرس الروزماري في زيوت مختلفة يمكن أن يساعد في تضخيم الفوائد التي يمكن جنيها من التدليك بالزيت مثل زيت اللوز وزيت البابونج يمكن أن يخلق مزيجًا رائعًا.

4. شاي الروزماري للشطف النهائي

يمكن للمرء الاستفادة من فوائده المضادة للالتهابات عن طريق تخمير بعض شاي الروزماري واستخدامه كغسول أخير بعد غسل الشعر، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي إكليل الجبل أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تساعد على تهدئة فروة الرأس، إلى كوب أو اثنين من الماء وأضف بضع ملاعق صغيرة من إكليل الجبل واتركه يغلي، بعد حوالي 3-5 دقائق خففي الحرارة واتركيها تنضج بمجرد الانتهاء ، انتظر حتى يبرد واستخدمه كخطوة أخيرة في نظام غسل الشعر.

5. تناول شاي إكليل الجبل / الروزماري

من خلال نقع الروزماري في الماء الساخن للمدة التي تريدينها اعتمادًا على مدى القوة التي تحتاجها، غني بحمض أورسوليك الذي يساعد على زيادة الدورة الدموية على سطح فروة الرأس، و يساعد ذلك في تخفيف تهيج فروة الرأس ومنع تساقط الشعر، وبالتالي تعزيز نمو الشعر، نظرًا لأنه يساعد على توزيع المزيد من الدم إلى بصيلات الشعر ، فإن الحصول على مغذيات أفضل. وبالتالي فهو يضيف لمعان ونعومة للشعر.