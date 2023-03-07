وزير البترول يبحث مع «شنايدر إلكتريك» التعاون في تدريب وتأهيل الكوادر

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول، كاسبر هيرسبرج، رئيس مجموعة شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على هامش مؤتمر "سيراويك" الدولى للطاقة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة.

واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمى بصناعة البترول والغاز، حيث تشارك شنايدر إلكتريك حالياً في تنفيذ خطط قطاع البترول المصرى للتحول الرقمى، في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية.

كما تطرق اللقاء إلى فتح آفاق تعاون جديدة مع الشركة في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر البشرية، حيث أكد وزير البترول أنه يتم العمل على هذا المحور من خلال برنامج التنمية البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بالتعاون مع الشركاء العالميين وفقاً لأحدث المعايير.

وأبدت الشركة العالمية اهتمامها بالمشاركة في برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول ودعم عملية تنفيذه انطلاقاً من الاهتمام المشترك بإعداد كوادر بشرية مؤهلة.