عصابة «هوج بول».. وصول 29 متهماً إلى محكمة القاهرة الجديدة وسط حراسة مشددة

وصل منذ قليل 29 متهما بينهم 13 أجنبيا إلى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لحضور جلسة تجديد حبسهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«منصة هوج بول» لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه.

أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في تطبيق هوج بول، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق التحايل، وإيهام عملائهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، ولكن حدث ما لا يخطُر على البال، حيث اتضح فيما بعد بأنها شركة وهمية تتكون من مجموعة من الأشخاص، متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني، وجميع أفراد أسرته، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة، والمنقولة والعقارية.

وأوضحت جهات التحقيق أنها أرسلت إخطارا إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على الأموال، المتهمين في منصة هوج بول، ومنع التصرف في أموالهم، سواء كانت أموالا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوك، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.

وكشفت النيابة العامة في بيانها بشأن واقعة هوج بول، أن تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المجراة بالاستعانة بالبرامج والتقنيات الفنيةِ الحديثة، توصلت إلى تكوين مجموعة من الأشخاص أجانب ومصريين تنظيمًا للاحتيال الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية، من خلال إدارة واستخدام التطبيق المشار إليه للاستيلاء على أموال المواطنين، واتخاذهم من أحد العقارات مقرًّا لمزاولة نشاطهِم الإجرامي واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ.