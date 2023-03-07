كولر يحذر دفاع الأهلى من رباعى هجوم المقاولون العرب

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش المعسكر المغلق لمباراة اليوم أمام المقاولون العرب، أكد لهم خلالها أن الجميع مطالب بمواصلة الأداء بنفس القوة التي ظهروا بها خلال لقاء القطن الكاميروني واستمرار الرغبة في الانتصارات.

وأكد كولر، خلال الجلسة، أن الأداء في لقاء القطن الكاميروني كان جيدًا على مدار الـ90 دقيقة فاستحقوا الفوز، وحصد النقاط الثلاثة وعليهم مواصلة الأداء بنفس الحماس والقوة لتحقيق الفوز محليًا وإفريقيًا.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن مباراة المقاولون العرب صعبة للغاية لرغبة المنافس في استعادة انتصاراته والعودة للمنافس علي المربع، ولن يكون صيدًا سهلًا خلال اللقاء.

وطالب كولر من لاعبي الدفاع بضرورة إيقاف خطورة رباعي هجوم المقاولون، وخاصة جوزيف أوشايا، وعبدالرحمن خالد كوفوري إيبونج ومحمد سالم، وضرورة غلق المساحات أمام لاعبي ذئاب الجبل من أجل منع أي محاولات علي مرمي محمد الشناوي.

واستقر مارسيل كولر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي، وأمامه الرباعي محمد أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني، وفي وسط الملعب حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وفي الهجوم شادي حسين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تقام مساء اليوم ‏الثلاثاء على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران، للتأكيد على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

وأدى حراس الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون، واختتم الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة إلى الآن.