رمضان 2023.. أحمد خالد صالح منفردًا على بوستر جديد لمسلسل «تحت الوصاية»

أطلقت شركة «ميديا هب» بوسترا منفردا جديدا للنجم أحمد خالد صالح ضمن الحملة الترويجية لمسلسلها الجديد «تحت الوصاية» بطولة النجمة منى زكي وعدد كبير من النجوم والمقرر عرضه في 15 حلقة خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ونشرت الشركة البوستر الجديد عببر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجميع منصات التواصل المختلفة وعلقت عليه وكتبت، “استنوا أحمد خالد صالح في مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 تأليف: شيرين دياب وخالد دياب إخراج: محمد شاكر خضير إنتاج: سعدي-جوهر Mediahub”.

مسلسل تحت الوصاية

وخلال الأيام الماضية أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل “تحت الوصاية” للنجمة منى زكي خلال شهر رمضان المقبل عبر قنوات DMC الفضائية بشكل حصري ومن المقرر أيضا عرضه عبر منصة WATCH IT كمحتوى رقمي بشكل حصري خلال رمضان.

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ويشارك في بطولة مسلسل "تحت الوصاية" والمكون من 15 حلقة فقط بجانب النجمة منى زكي كل من الفنان دياب، ونهى عابدين، وأحمد خالد صالح، ورشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، أحمد عبدالحميد وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف كل من خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتقدم النجمة منى زكي بطلة العمل تجربة مختلفة تماما من خلال شخصية “حنان” التي تجسدها النجمة منى زكي وهى امرأة في منتصف الثلاثينيات وأرملة فاقدة الثقة في نفسها تكتفي برعاية بيتها وطفليها، بعد وفاة زوجها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، وتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعا لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.