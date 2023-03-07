عبدالسند يمامة يتقدم ببلاغات ضد قورة والجمال: اقتحما مقر «الوفد»

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الثلاثاء، عن تقدّمه ببلاغات ضد عضوى الحزب ياسر قورة وفيصل الجمال؛ لـ«اقتحامهما مقر الحزب».

وقال يمامة: «نحن أمام جناية، وجارٍ التقدم ببلاغات ضدهما».

ويشهد مقر حزب الوفد في حي الدقي بمحافظة الجيزة اعتصام عدد من أعضاء الحزب الذين أعلنوا «الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر الحزب الرئيسي».

وقال المعتصمون إن اعتصامهم سيظل مستمراً حتى تتحقق مطالبه، والتي تأتي في مقدمتها «رحيل رئيس الحزب، ومحاولة إعادة دفة القيادة إلى مسارها الصحيح الذي حادت عنه».