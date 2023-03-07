الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكتب خانة

«جينات مصرية».. كتاب جديد يرسم ملامح المصريين

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

طرحت «منشورات ضفاف» في بيروت بالتعاون مع «منشورات الاختلاف» في الجزائر، كتاب «جينات مصرية: في خصوصية المصريين»، للناقد عمرو منير دهب، بالمكتبات المصرية بالقاهرة والإسكندرية.

يتضمّن الكتاب حوالي أربعين عنواناً تقصّت مختلف جوانب الشخصية المصرية بالبحث مثل: «الشخصية المصرية شخصية وطنية عامة»، «مارد المصريين»، «خصوصية الاستمرار»، «مهارة الأيدي المصرية»، «المطبخ المصري عبر العصور»، «مصريّة المصري»، «القافية المصرية»، «المفاهيم المسبقة عن الشخصية المصرية»، «ما الذي تركه الفراعنة لأحفادهم؟»، «براعة الترجمة والاقتباس» و«الأهلي والزمالك».

الكتاب متوفر في القاهرة بمكتبة تنمية (بفرعيها: وسط البلد والمعادي)، مكتبة بيت الحكمة بمنطقة وسط البلد، مكتبة البلد  بمنطقة وسط البلد، مكتبة ديوان (بكافة فروعها)، وفي الإسكندرية بمكتبة بيت الكتب (بفرعيها).
«جينات مصرية» يتناول خصوصية الشخصية المصرية عبر الزمان، وذلك على اختلاف الحقب التاريخية التي شهدتها مصر. 

الكتاب يقع في مجال الدراسات الاجتماعية للشخصيات الوطنية والقومية التي صدر للمؤلف ضمنها خلال السنوات الماضية العديد من الدراسات والكتب مثل «جينات سودانية» و«جينات عربية».

يشدّد دهب في «جينات مصرية» على ضرورة أن يكون التناول فريداً عند تقصّي شخصية وطنية في تأثير الشخصية المصرية بالقراءة والبحث: «لن تكون ثمة قيمة ذات بال لتناول شخصية وطنية في عمق وتأثير الشخصية المصرية إذا لم يكن المدخل لقراءتها وأسلوب تلك القراءة مختلفين عمّا كُتب حولها، وقد كُتب حولها الكثير من قِبل المؤلفين على مرّ العصور».

عمرو منير دهب صدر له حوالي أربعين كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية في النقد الأدبي والفني والدراسات الاجتماعية والشعر وأدب الحكمة والعديد من القضايا الفكرية على الصعيدين العربي والإنساني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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