الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مقتل تاجر مخدرات وإلقاء جثته من أعلى عقار فى دار السلام

تاجر مخدرات
تاجر مخدرات

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل شاب وإلقاء جثته من أعلى عقار بمنطقة دار السلام على يد 4 أشخاص، عن أن خلافا على ثمن المخدرات وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت التحريات أن المجني عليه والمتهمين يبيعون المخدرات في المنطقة، وأن القتيل حصل على كمية مخدرات من المتهمين واتفق على سداد ثمنها بعد بيعها، إلا أنه تهرب من الدفع، وتم الاتفاق بين المتهمين على استدراجه إلى حجرة أعلى العقار الذي شهد الواقعة بحجة تعاطي المخدرات.

وبينت التحقيقات أنَّ المتهمين اتفقوا مع المجني عليه بمنحه كمية من المخدرات على أن يدفع ثمن المخدرات السابقة بعد البيع، فرحب المجني عليه، وطلبوا منه الصعود إلى حجرة أعلى العقار محل الواقعة، وهو المكان المخصص لتعاطي المخدرات، وأوضحت التحقيقات أنه أثناء تعاطيهم المخدرات حدثت مشادة بين المتهمين والمجني عليه حول ثمن المخدرات التي رفض دفع ثمنها، تطورت إلى قيام أحدهم بتسديد طعنتين للمجني عليه، ثم حملوه وألقوا بجثته من سطح العقار.

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا بسقوط شاب من أعلى عقار جثة هامدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد.م»، 18 عامًا، وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بطعنة وأخرى بالصدر، كما تبين إصابته بكسور ونزيف وتهشم بالرأس، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وتحليل مخدرات وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات عن أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على ثمن مخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم.

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