الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب طعنًا بالسكين داخل شقته في عين شمس

حبس
حبس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عامل لاتهامه بقتل شاب طعنًا بالسكين داخل شقته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبيّن العثور على جثة شاب داخل شقته مقتولا بطعنات متفرقة في الصدر والبطن وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة بمنطقة الهرم لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالشروع في قتل شاب بالعمرانية

جهاز العبور: 123 مليون جنيه حصيلة بيع 4 محلات وصيدلية بالمزاد العلني

تواصل عملية البحث عن المفقودين الـ6 في حادث مركب أسوان

ضبط راكبين بسلاح ناري ومخدرات في مطار القاهرة

حبس المتهم بقتل شاب طعنًا بالسكين داخل شقته في عين شمس

طارق النبراوي: تشكيل هيئة مكتب مجلس المهندسين غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش