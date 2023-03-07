حبس المتهم بقتل شاب طعنًا بالسكين داخل شقته في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عامل لاتهامه بقتل شاب طعنًا بالسكين داخل شقته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبيّن العثور على جثة شاب داخل شقته مقتولا بطعنات متفرقة في الصدر والبطن وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة بمنطقة الهرم لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.