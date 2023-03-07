حبس المتهمين بالشروع في قتل شاب بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس المتهمين بالشروع في قتل شاب ذبحًا أثناء مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء في منطقة العمرانية.

تلقى الرائد أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بشارع الزهراء العمرانية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمت السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بجرح ذبحي في منطقة الرقبة جراء تعدي آخرين وتم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم مما أسفر عن إصابة الشاب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.