الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، على مستوى الجمهورية.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لـ القناة الأولى، اليوم الثلاثاء: إنه كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ولكن من أمس بدأنا نشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بحوالي 10 درجات عن الأيام الماضية، مشيرة إلى أن اليوم متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتصل العظمى على القاهرة الكبري 21 درجة مئوية خلال النهار.

وتابعت: سنشهد اليوم أجواء معتدلة مائلة للدفء خلال فترة النهار على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، وأجواء مائلة للحرارة أو حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وعن استمرار انخفاض درجات الحرارة، قالت "غانم" هذا الانخفاض في درجات الحرارة متوقع أن يستمر لنهاية هذا الأسبوع بمعدلات من 21 إلى 23 درجة مئوية، ومع يوم الجمعة والسبت القادمين سيكون هناك ارتفاع طفيف، ولكن ليس مثل الأيام السابقة.

أما عن الشبورة المائية، فكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه خلال فترات الليل عادت الأجواء الشتوية به بشكل كبير، خاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتصل من 11 إلى 12 درجة مئوية، موضحة أن الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية.

وعن فرص سقوط الأمطار، قالت "غانم": هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية تنحصر فقط فى بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من حلايب وشلاتين.

 

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