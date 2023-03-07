الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بمشاركة 12 لاعبة.. انطلاق منافسات السيدات لكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الأول من كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والسيدات، والتي تقام على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس حتى الثاني عشر من الشهر الحالي.

وتستضيف مصر أولى بطولات سلسلة كأس العالم لموسم 2023، والتي تشهد مشاركة 156 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة، ويخوض منتخبنا الوطني المنافسات بالحد الأقصى المسموح به للدولة المنظمة بواقع 12 لاعبا في مسابقة الرجال ومثلهم بالسيدات.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلا من "هايدي عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، ملك اسماعيل، أريج سرحان، زينة عامر، هانيا أبو بكر، جنة وليد، فريدة أبو هاشم، نجوى حسين، جنا عطية، نوران البحيري".

وأسفر الاجتماع الفني لمسابقة الآنسات والذي أقيم مساء الإثنين عن وقوع السداسي "ملك إسماعيل، هايدي عادل، أريج سرحان، نجوى حسين، نوران البحيري وفريدة أبو هاشم" ضمن لاعبات التصفية الأولى والتي تضم 33 لاعبة.

فيما تتواجد "أميرة قنديل، سلمى أيمن، زينة عامر، هانيا أبو بكر، جنة وليد وجنا عطية" في التصفية الثانية والتي يشارك بها 34 متسابقة.

وتتأهل أول 18 لاعبة من كل تصفية إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الخميس 9 مارس بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن يتم تأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم الحادي عشر من مارس الجاري.

يذكر أن مصر حصلت على حق استضافة البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لمواسم 2022، 2023 و2024.

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الأول من كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والسيدات، والتي تقام على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس حتى الثاني عشر من الشهر الحالي.

استضاف الافتتاح الأق التجمع الخامس الجامعة الأمريكية الدور نصف النهائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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