المتهمون بتزوير محررات رسمية بالقاهرة: «استغلينا احتياجات الناس»

أدلى أحد المتهمين بالنصب والاحتيال وتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية في القاهرة، باعترافات تفصيلية خلال جلسة تحقيق أمام النيابة العامة، استمرت لمدة 3 ساعات، قال خلالها: «الأوراق الرسمية كانت أكتر حاجة الناس بتدورعليها عشان تخلص احتياجاتها، فاستغليت ده، وبقيت بزوّرها، وأبيعها بسعر بسيط، وأكسب أكتر» .

واعترف المتهم الثاني أمام جهات التحقيق قائلا: «كان بيخبي عندي المعدات والحاجة بتاعة التزوير، والورق اللي كنا بنطبع عليه، وكان قايلي محدش هيدور ورانا» وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل البلاغ لوصول إخطار بقيام شخصين لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والمستندات، وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية مختلفة، وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بالفحص والتحريات تم ضبطهم وبحوزتهم هاتفي محمول ومبلغ مالي وعدد من الأوراق والأختام والأدوات والأجهزة والخامات المستخدمة في ممارسة نشاطهما الإجرامي.