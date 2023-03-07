غدًا.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدٍ، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتنطلق عظة البابا تواضروس الثاني بحضور شعبي، على أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

قداسة البابا يلتقي أعضاء خدمة القديس بولس الرسول

وكان قد التقى البابا تواضروس الثاني مساء أمس، في المقر البابوي بالقاهرة مع القمص داود لمعي وكهنة و قيادات خدمة القديس بولس الرسول للكرازة، وتعرف على برنامجهم في إعداد الكارزين ونشاط معهد الكرازة والدول التي يخدمونها في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة كما استمع إلى تساؤلاتهم، واقتراحاتهم بخصوص الخدمة التي تقوم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم مصر، وذلك من خلال عدة مشروعات تنموية تخدم مجتمعات تلك الدول من مدارس ومراكز طبية وبيوت ضيافة وغيرها.

وشكرهم البابا تواضروس في نهاية الاجتماع ووعدهم بتكرار هذا اللقاء سنويًا، وفي الختام وزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقط بعض الصور.