استطلاع لشركة أمريكية يكشف معدل استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل

كشفت نتائج استطلاع جديد لشركة برمجيات أمريكية، أن واحد فقط من كل 10 موظفين يستخدمون مهارات الذكاء الاصطناعي في العمل.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة Salesforce، وهي شركة برمجيات أمريكية متخصصة في أتمتة التسويق والتجارة الإلكترونية والتحليلات وتطوير التطبيقات.

وقال الدراسة الاستقصائية العالمية والتي شملت 11000 عامل، إن واحد فقط من كل 10 موظفين إن دورهم اليومي يتضمن حاليًا الذكاء الاصطناعي، ولكن مع الارتفاع في التقنيات مثل ChatGPT من OpenAI ، والتحول إلى التوظيف القائم على المهارات وزيادة التركيز على تحسين القوى العاملة الحالية وسط تهديد الانكماش ، أشار 80٪ من كبار قادة تكنولوجيا المعلومات إلى الحاجة إلى توظيف الموظفين ورفع مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ولفت آن ويبي ، نائبة رئيس الشركة، التي تضيف برامج الذكاء الاصطناعي إلى كتالوج الدورات التدريبية، إلى أنه في كل وظيفة المهارات تتغير، والتكنولوجيا تتغير، والعمال يتخلفون عن الركب، وإن نقص المواهب لمهارات الذكاء الاصطناعي منتشر على نطاق واسع.

عندما استطلعت شركة SAS Institute للبرمجيات آراء مديرين في 111 مؤسسة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا حول فجوة المهارات، قال 63٪ إنهم لا يملكون عددًا كافيًا من الموظفين ممن يمتلكون مهارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

في الوقت الذي يتطلع فيه الرؤساء إلى زيادة تطوير مكان العمل ، يتوقع أصحاب رؤوس الأموال المغامرة الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتعلم الافتراضي، أن تهيمن على مجال تكنولوجيا التعليم هذا العام.

تعمل الجامعات بشكل متزايد على إنشاء برامج وموارد للحصول على درجات علمية في الذكاء الاصطناعي، مثل درجة الذكاء الاصطناعي من جامعة كارنيجي ميلون في عام 2018، واستثمار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لعام 2018 بقيمة مليار دولار في كلية جديدة للذكاء الاصطناعي والمركز القادم لتعلم الذكاء الاصطناعي التابع لجامعة إيموري.