أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 7 مارس خلال التعاملات الصباحية

الأعلاف من العناصر التي آثارت الجدل خلال الفترة الماضية، وذلك عقب أزمة الدواجن، وقد شهدت أسعار الأعلاف حالة من الاستقرار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراجعت الأسعار بنسبة كبيرة ولكن عادت للارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية.

وتقدم «الدستور»، في نشرتها على مدار اليوم، أسعار الأعلاف خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 مارس في بورصة الكناني.

- أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم

سجلت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى المستوردة اليوم 16400 جنيه,

استقرات أسعار طن الذرة الصفراء أرجنتيني المستوردة اليوم لـ16400 جنيها للطن

استقرات أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم، لتسجل 15700 جنيه للطن.

استقرات أسعار طن الذرة الصفراء الأوكراني المستوردة اليوم، لتسجل 15700 جنيه للطن.

استقرات أسعار طن الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم، لتسجل 15700 جنيه للطن.

استقرات أسعار طن الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم، ليسجل 15700 جنيه للطن.

- أسعار فول الصويا اليوم

استقرت أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم، لتسجل 28000 جنيه، حيث إنها نفس أسعار أمس.

واستقرت أسعار صويا 46% محلي اليوم ، عند نفس أسعار أمس لتسجل 28500 جنيه.

واستقرت أسعار صويا 46% مستورد اليوم، عند نفس أسعار أمس لتسجل 28500 جنيه.

وتراجعت أسعار بذرة فول الصويا لتسجل 28000، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 28250 جنيهًا للطن.

واستقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

واستقر سعر جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس ليسجل 44000 جنيه للطن.

واستقر سعر قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

واستقر سعر الردة نخلة اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 9300 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي

سجلت أسعار العلف بادى 23% اليوم 21690 جنيهًا للطن.

ووصل سعر طن العلف نامى 21% اليوم 21575 جنيهًا للطن.

بلغ سعر العلف ناهى 19% 22300 جنيه للطن.

وسجل سعر العلف بادى نامى 21700 جنيه للطن.

وسجل سعر العلف بياض 22200 جنيه للطن.