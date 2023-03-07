استقرار أسعار النحاس اليوم الثلاثاء فى التعاملات الصباحية

شهدت أسعار النحاس، اليوم الثلاثاء، حالة من الأستقرار وذلك خلال التعاملات الصباحية، حيث يعتبر خام النحاس من العناصر الهامة والتي تحظي بشعبية كبيرة خاصة أنه يدخل في صناعة هامة مثل صناعة الذهب.

وتقدم الدستور في السطورالتالية أسعار خام الناس خلال التعاملات الصباحية في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

- أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023

استقرت أسعار طن النحاس الأحمر اليوم ليسجل 230 ألف جنيه.

وسجل سعر طن النحاس الأصفر سعر 105000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار كيلو النحاس اليوم في بورصة السلع بين 180 و297 جنيها للكيلو.

سجل طن النحاس اليوم استقرارًا في التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعره 297 ألف جنيه للطن.

واستقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر لون اليوم، لتسجل سعر 299 جنيهًا للكيلو.

- أسعار النحاس الخردة اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023

سجلت أسعار النحاس الخردة اليوم سعر 100,000 جنيه للطن .

وسجل أسعار النحاس الأحمر الخردة خشن 157 جنيهًا للكيلو إلى 160 جنيها للكيلو.

الكيلو من النحاس الأحمر الخردة ناعم يتراوح بين 145 و155 جنيهًا.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا.

سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

وكشف التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء صعود صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال النصف الأخير من العام الماضي 2022 بنحو 24%، لتبلغ ما قيمته 370 مليون دولار مقابل 298 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأشار التقرير إلى أن 5 دول استحوذت على نحو 89.2% من إجمالي صادرات النحاس المصري تصدرها المملكة العربية السعودية والتي استحوذت على 55.1% من إجمالي الصادرات بما قيمته 203.88 مليون دولار مقابل 70.420 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 190%، تلاها في المرتبة الثانية الجزائر بما قيمته 43.950 مليون دولار مقابل 27.474 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 60%.