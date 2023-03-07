تشغيل عيادتي رسم المخ وتشخيص وعلاج الصرع بمستشفى جمال حماده بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة، عن تشغيل عيادتي رسم المخ، وتشخيص وعلاج الصرع بمستشفى جمال حماده المركزي التابعة لمديرية الصحة.

وقالت الدكتورة هبة عارف، مدير عام الشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن العيادتين تطبقان نظام الإحالة لطالبي الخدمة من الوحدات الصحية والمستشفيات المختلفة.

- مواعيد عمل العيادتين

وأوضحت «عارف» أن عيادة رسم المخ تعمل يوميا من التاسعة صباحًا إلى الواحدة ظهرا، في حين تعمل عيادة تشخيص وعلاج الصرع يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء، مشيرة إلى أن الخدمة يقدمها الدكتور عبد الرحمن شوقى استشارى الأمراض العصبية.

وكانت قد افتتحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والدكتور إسماعيل رمضان رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية، أول أمس، ورشة عمل تحت عنوان «Stroke Awareness Day»، يأتي ذلك في ظل تعزيز أواصر التعاون مع الجهات المختلفة بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية و تحقيق أقصى استفادة للمريض، و تمهيداً لتفعيل وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وبالتعاون مع قسم أمراض المخ و الأعصاب و الطب النفسي بكلية الطب جامعة الإسكندرية.