الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشغيل عيادتي رسم المخ وتشخيص وعلاج الصرع بمستشفى جمال حماده بالإسكندرية

تشغيل عيادتي رسم
تشغيل عيادتي رسم المخ وتشخيص وعلاج الصرع

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة، عن تشغيل عيادتي رسم المخ، وتشخيص وعلاج الصرع بمستشفى جمال حماده المركزي التابعة لمديرية الصحة.

وقالت الدكتورة هبة عارف، مدير عام الشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن العيادتين تطبقان نظام الإحالة لطالبي الخدمة من الوحدات الصحية والمستشفيات المختلفة.

- مواعيد عمل العيادتين

وأوضحت «عارف» أن عيادة رسم المخ تعمل يوميا من التاسعة صباحًا إلى الواحدة ظهرا، في حين تعمل عيادة تشخيص وعلاج الصرع يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء، مشيرة إلى أن الخدمة يقدمها الدكتور عبد الرحمن شوقى استشارى الأمراض العصبية.

وكانت قد افتتحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والدكتور إسماعيل رمضان رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية، أول أمس، ورشة عمل تحت عنوان «Stroke Awareness Day»، يأتي ذلك في ظل تعزيز أواصر التعاون مع الجهات المختلفة بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية و تحقيق أقصى استفادة للمريض، و تمهيداً لتفعيل وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وبالتعاون مع قسم أمراض المخ و الأعصاب و الطب النفسي بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

صحة الإسكندرية تشخيص وعلاج الصرع رسم المخ مستشفى جمال حماده المركزي الشئون العلاجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 7-3-2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 7 مارس خلال التعاملات الصباحية

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 7-3-2023

تشغيل عيادتي رسم المخ وتشخيص وعلاج الصرع بمستشفى جمال حماده بالإسكندرية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023

الأهلي يتحدي المقاولون العرب في السلام للحفاظ على قمة الدوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش