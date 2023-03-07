الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الشهاده الجامعية بألف جنيه».. اعترافات المتهمين بتزوير أوراق رسمية فى الزاوية الحمراء

متهمين
متهمين

اعترف المتهمون بتزوير المحررات الرسمية خلال جلسة التحقيق بارتكابهم عدة وقائع تزوير، وكان أبرزها تزوير شهادات ميلاد وشهادات جامعية، وكانوا يزورون الشهاده مقابل ١٠٠٠ جنيه.

و كانت نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لبعض الجهات والهيئات المختلفة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد المحررات الرسمية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة، وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بقصد تحقيق  أرباح غير مشروعة، متخذان من محل ملك أحدهما كائن بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه، وعُثر بحوزتهما على (هاتفي محمول- مبلغ مالي - عدد من الأوراق والأختام والأدوات والأجهزة والخامات المستخدمة في ممارسة نشاطهما الإجرامي)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

أجهزة وزارة الداخلية أختام أجهزة وزارة اعترافات المتهمين اعترافات المتهم الجزاءات

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الجشع سيدمر العالم

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