الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المشرف على المحتوى الدرامى بـ«المتحدة» يكشف كواليس مهمة عن مسلسل «وبينا معاد»

الكاتب الصحفي الكبير
الكاتب الصحفي الكبير يسري الفخراني

كشف الكاتب الصحفي الكبير يسري الفخراني، المشرف العام على المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة، عن كواليس مهمة جدا في بداية مشروع “وبينا ميعاد”، والأسباب اللي جعلت منه عمل ناجحاً. 

وقال الفخراني، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية dmc، عن مسلسل "وبينا ميعاد": "إنهم بدءوا العمل فيه بعد رمضان الماضي مباشرة، من خلال فكرة من ورقة واحدة تضم ما نهدف تقديمه وعمله، ومن ثم تغذية هذه الورقة بكل الأفكار والموضوعات قبل عمل الدراما، حيث نحاول في الشركة المتحدة تقديم وجبة متكاملة للمشاهد، سواء في رمضان أو خارجه".

وأضاف الفخراني: "هناك دراسة يومية مع المؤلف والمخرج والمنتج، أي أنه على سبيل المثال فإن بداية العمل على المسلسل لم يكن مثلما ظهر للجمهور؛ لأن أي عمل لا بد أن تكون به قابلية للنمو، وهذه شريطة أي عمل ناجح".

وتابع: "نحن مساعدون لأى شخص يأتي يشتغل في العمل، بمعنى أن المخرج والمؤلف هما أصحاب العمل، ولكننا مساعدون لهم في تطوير العمل، بمعنى من سيأتي وماذا سيفعل في المكان ، وأمور كثيرة  تحدث فى الكواليس".

وعن اختيار اسم المسلسل قال: "أنا من اخترت الاسم بدلاً من اسم كان مقترح وهو "بيت العز".

وتابع بسري الفخراني: "كنا قبل ذلك عملناه جزء من مسلسل "إلا أنا"، وفكرت ووجدت إن المسلسل كله مبنى على صدف تجعل الناس تتقابل من أول لحظة فيه وحتى نهايته، فجاءتني فكرة إن بينا ميعاد للتلاقى، واخترته ولاقى ترحابا شديدا".

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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