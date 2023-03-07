الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشارى تشريعات التحول الرقمى: مصر من أقدم الدول بالمنطقة فى مجال حماية الملكية الفكرية

الدكتور محمد حجازي
الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تعتبر من الدول القديمة جداً في المنطقة التي تحمي حقوق الملكية الفكرية. 

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة المصرية تمتلك قوانين منذ عام 1932م تتحدث عن حقوق الملكية الفكرية المختلفة، سواء كانت براءات اختراع أو علامات تجارية أو حقوق مؤلف، لافتًا إلى أننا منخرطون أيضاً في معظم الاتفاقيات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، معقبًا: "نحمي حقوق الأفراد منذ فترة طويلة جدًا".

وأوضح أن المؤتمر الإقليمي جاء على هامش الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تم إصدارها أواخر العام الماضي، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجي الكبير سواء على صعيد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو سلاسل الكتلة وكل التكنولوجيات الجديدة التي تخلق بعض التحديات لحقوق الملكية الفكرية، كما تعتبر واحدة من المزايا التي تقدمها لبعض الأفراد".

وأشار إلى أن المؤتمر الإقليمي يحاول تغطية كل النقاط المختلفة ومحاولة استخدام حقوق الملكية الفكرية في تعزيز الاستثمار والاقتصاد ورفع قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحياة الاقتصادية المصرية خاصة مع الأزمة الإقتصادية العالمية. 

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