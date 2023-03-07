عضو بالعفو الرئاسى:  نعمل على إتمام إجراءات الإفراج عن 30 شخصا

أوضح النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف، قائلاً: "نعمل على إتمام إجراءات الإفراج عن 30 شخصا ليس لهم علاقة بالعنف".

وأضاف طارق الخولى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"، أن القائمة تأتى بسلسلة طويلة من القوائم خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن تضافر كل الجهود تمثل قوة دفع رئيسية، كما يتم العمل بوتيرة متسارعة بنفس الدقة والنظر لجميع الحالات، معقبا: "نلقى دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وأوضح النائب طارق الخولي، أن معظم القضايا التى ننظرها تختص بالقضايا المتعلقة بالرأى والتعبير من النشر وحيازة منشورات دون القضايا الجنائية، متابعا: "سيكون لدينا أرقام أكثر دقة للمفرج عنهم سواء من الحاصلين على أحكام نهائية أو المحبوسين على ذمة قضايا".

وأكدت لجنة العفو استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل الإفراجات 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب.