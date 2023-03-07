الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«الزراعة»: الدولة تعمل على توفير كافة المستلزمات الخاصة بإنتاج الدواجن

محمد القرش المتحدث
محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يوجد حرص كبير من الدولة على الإفراجات الجمركية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، حيث تم الإفراج في الأسبوع الماضي عن 137 طن بتكلفة  67 مليون جنيه، مؤكدًا أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من 16 أكتوبر حتى اليوم هو 3 مليون طن من الذرة وفول الصويا، والتي كلفت الدولة ما يقرب من 1.4 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه كان هناك فترة يوجد فيها بعض الفجوات وانخفاض في عملية إنتاج الدواجن، وتم استيراد بعض الشحنات لسد الفجوة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير كافة المستلزمات الخاصة بإنتاج الدواجن.

وعن سبب عدم انخفاض أسعار الدواجن، أكد أن الفترة الأخيرة شهدت عودة المربين مرة أخرى، ولكن دورة التربية تستغرق من 35 إلى 45 يومًا، وستكون بشاير الإنتاج بالتزامن مع شهر رمضان.

محمد القرش انخفاض أسعار الإفراجات الجمركية إنتاج الدواجن اسعار الدواجن

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