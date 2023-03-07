الرئيس الأوكرانى يقر بصعوبة وضع قواته فى دونباس

أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بصعوبة وضع قواته في ساحة المعركة بدونباس، ووصفه بأنه "مؤلم".



وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الاثنين، إلى أن الوضع في (بارتيومفست باخموت) تسبب بخلافات بين زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية الذى دعا قبل أسابيع قليلة للإنسحاب من المدينة.



كان مستشار القائم بأعمال رئيس إقليم "دونيتسك" يان جاجين، قد أعلن أمس الأول السبت أن السيطرة على مدينة باخموت (أرتيوموفسك) عملية استراتيجية لقطع التواصل بين القوات الأوكرانية والقيادة المركزية الأوكرانية في جبهات مختلفة من جبهات القتال.



وأضاف أن السيطرة على باخموت سيسهل السيطرة على باقي مناطق دونيتسك، مثل كرامتوسك وسيفيرسك وسلفينسك ومارينكا وفيديفك؛ حيث تشهد غالبية أراضي دونيتسك قتالا عنيفا بين القوات الأوكرانية والروسية.