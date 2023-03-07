الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة إسرائيلية تصدر قرارا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم

محكمة الاحتلال الإسرائيلي
محكمة الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قرارا بهدم مدرسة في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.


وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في تصريح صحفي، إن محكمة الاحتلال المركزية أصدرت القرار تماشيا مع دعوى رفعتها مؤسسة "رغافيم" الصهيونية لهدم مدرسة "تحدي 5" الأساسية، وإن القرار الجائر تضمن مهلة 60 يوما لتنفيذ الهدم.


يُشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت تمديد الالتماس الذي قدمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسة "سانتإيف" الحقوقية، لوقف هدم المدرسة، وأكدت قرار الهدم خلال جلستها التي عقدت قبل أسبوعين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

«النبراوى»: لن نسمح بأى تجاوز فى حق المهندسين

محكمة إسرائيلية تصدر قرارا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم

برينتفورد يتغلب على فولهام بثلاثية فى الدورى الإنجليزى

قائد الجيش اللبنانى: المؤسسة العسكرية متماسكة وقوية

كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى: تجربة مصر رائدة فى القضاء على «الإرهاب السياسى»

صبرى فواز عن سبب نجاح مسلسل «وبينا ميعاد»: طبطب على قلوب الناس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش