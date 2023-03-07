توقعات بتسارع معدلات التضخم فى أوكرانيا بسبب ارتفاع طلب المستهلكين

أعلنت وزارة الاقتصاد في أوكرانيا أنه من المتوقع أن تتسارع معدلات التضخم في البلاد بسبب الانتعاش الاقتصادي والارتفاع في طلبات المستهلكين.



ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن الوزارة قولها إنه في حالة عدم تعرض البنية التحتية الحرجة للتدمير على نطاق واسع، فمن المحتمل أن تظل معدلات التضخم المقيدة نسبيا على حالها في المستقبل القريب، ولكن هناك زيادة متوقعة في تلك المعدلات بسبب نمو الطلب الاستهلاكي في حالة الاستقرار الاقتصادي التدريجي.



وأشارت الوزارة إلى أن تدمير مرافق البنية التحتية وإغلاق المؤسسات والعمليات العسكرية الروسية المستمرة أدت إلى اختلالات في الاقتصاد الأوكراني، مما زاد من تأثير العوامل التضخمية.



ولاحظت وزارة الإقتصاد الأوكرانية أنه في يناير الماضي، ظل معدل تضخم المستهلكين تقريبًا عند مستوى الشهر السابق له بنحو 0.8 في المئة، 0.7 في المئة في ديسمبر، في حين انخفض المعدل السنوي ليصل إلى 26 في المئة، من 26.6 في المئة.



وتم تحديد معدل التضخم من خلال ديناميات الطلب الضعيف، وتداعيات الهجمات الروسية على البنية التحتية الحرجة، وقدرة الخدمات ذات الصلة والشركات والسكان على التعافي بشكل سريع.