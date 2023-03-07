الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هانى تمام يكشف 5 ليالٍ لا يرد فيها الدعاء

هانى تمام
هانى تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنه يقول إن هناك 5 ليالِ لا يُرد فيهن الدعاء.

وأضاف هاني تمام خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية الحياة، أن هذه الليالي هي ليلة الجمعة، وأول ليلة من شهر رجب، ثم ليلة النصف من شعبان، ليلة عيد الفطر، ليلة عيد الأضحى.

وأوضح الدكتور هاني تمام، أنه حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء، فلابد أن تتوافر به بعض الشروط؛ أول هذه الشروط، هو اليقين في الإجابة مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة"، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الناس الذين يشكون من عدم استجابة دعائها، معقباً: "لأنهم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى من منطلق التجربة، والله سبحانه وتعالى يريد عبده أن يتعامل معه بيقين". 

وأوضح أن ثاني شرط لاستجابة الدعاء هو ضرورة استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، وتفريغ الوجدان والذهن من كل شيء ، إلا الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يستجيب الله سبحانه وتعالى من كل داعَ ، إلا من قلب غافل ٍ لاهٍ".

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وائل لطفي

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