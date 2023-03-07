الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هانى تمام يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان

هانى تمام
هانى تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،  إن من أسماء ليلة النصف من شعبان "ليلة التقدير" حيث يقدر فيها الله سبحانه وتعالى أرزاق العباد وآجالهم وكل شيء. 

وأضاف الشيخ هاني تمام، خلال لقاءه ببرنامج “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن تقدير الله سبحانه وتعالى لأقدار العباد حدث منذ الأزل، لافتاً إلى أن كل شيء في علم الله وقع، وما العباد إلا آلة للتنفيذ في هذه الحياة.

وأوضح الشيخ هاني تمام، أنه في ليلة النصف من شعبان يبرز الله سبحانه وتعالى هذه التقديرات، لافتاً إلى أن العبد يجب أن يكون قريب جدًا من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة حتي يفرحه الله بتقديره.

وأشار إلى أن العرض يكون طيلة شهر رمضان الكريم، لكن ليلة النصف من شعبان اختصت بمزيد من الشرف والإكرام، لأن تحويل القبلة حدث في هذه الليلة، حيث اختص الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان بمزيد من الفضائل عن باقي ليالي هذا الشهر.

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