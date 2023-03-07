الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الطريقة الشبراوية» تحتفل بليلة النصف من شعبان وتنظم حضرة صوفية (صور)

الطريقة الشبراوية
"الطريقة الشبراوية" تحتفل بليلة النصف من شعبان

احتفلت اليوم، الطريقة الشبراوية الخلوتية، بليلة النصف من شعبان في حضور أتباعها ومريديها، وذلك بمسجدها بصلاح سالم، وبمشاركة شيخها الإمام محمد عبدالخالق الشبراوي، قطب الطريقة الشبراوية في مصر والعالم الإسلامي، والذي أكد على ضرورة الاحتفاء والاحتفال بهذه الذكرى العظيمة والكبيرة التي يحتفى بها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 

ونظمت الطريقة الشبراوية خلال الفعاليات حضرة صوفية شارك فيها الإمام محمد عبدالخالق الشبراوي قطب الطريقة الشبراوية، وعدد من قيادات الطريقة، حيث كان من بين المشاركين الشيخ أحمد الشبراوي نائب الطريقة الشبراوية، والدكتور عماد الشبراوي مقدم الطريقة الشبراوية. 

"الطريقة الشبراوية" تحتفل بليلة النصف من شعبان
"الطريقة الشبراوية" تحتفل بليلة النصف من شعبان
"الطريقة الشبراوية" تحتفل بليلة النصف من شعبان
الطريقة الشبراوية تحتفل النصف شعبان تنظم حضؤة صوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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