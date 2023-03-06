الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل تقودنا الأزمة الروسية الأوكرانية لحرب عالمية ثالثة؟.. عزت إبراهيم يجيب

الأوكرانية
الأوكرانية

أشار عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إلى احتمالية أن تتسبب الأزمة الروسية الأوكرانية في حرب عالمية ثالثة متحدثُا عن مدى تأثيرها على مصر، قائلاً:"الصراع الروسي الأوكراني مرشح للاستمرار بطريقة أو بأخرى خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الحسم على الأرض من الصعوبة الحديث عنه".

وأضاف عزت إبراهيم خلال لقائه ببرنامج “كلام في السياسة”، للإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية extra news، أن الحديث عن التفاوض بين الطرفين غير موجودة، كما أن الطرف الذي يمكن الوثوق فيه بجمع الأطراف غير موجود، وبالتالي فإن معطيات الحل السياسي غير موجودة في الواقع. 

وأوضح عزت إبراهيم، أن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يحضرون لهجوم مضاد، في الربيع والصيف، ويرون أنه من الممكن أن يكون بداية الحل عسكري، بمعنى أنه لو حدث تقدم في جبهات القتال من الجانب الأوكراني وانتزاع مساحات من الأراضي تسمح لأوكرانيا بأنها تعود من جديد للاستيلاء على أكبر منطقة ممكنة من أراضيها، والعودة إلى الحدود الدولية ، ستكون بداية جلوس الأطراف على مائدة تفاوض وفقاً للتصورات الغربية، معقباً:"أرى صعوبة شديدة في حدوث هذا السيناريو".

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